Hour by hour forecast as Derbyshire braces for Storm Darragh and Met Office issues weather warning – including Chesterfield, Matlock, Alfreton, Belper, Ripley and Buxton
Storm Darragh is set to hit Derbyshire this weekend – with a Met Office yellow weather warning for wind in place between 3.00pm today (Friday, December 6) and 6.00am on Sunday, December 8.
Severn Trent and National Grid have already urged residents to prepare for potential flooding and power cuts. The full weather forecast for Chesterfield, Matlock, Alfreton, Belper, Ripley and Buxton can be found below:
Chesterfield:
Friday, December 6:
4.00pm – Light cloud and a gentle breeze, 7°C
5.00pm – Light rain and a gentle breeze, 7°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 6°C
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
8.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
10.00pm – Light rain and a fresh breeze, 9°C
11.00pm – Light rain and a fresh breeze, 10°C
Midnight – Gusty winds and light rain, 11°C
Saturday, December 7:
1.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 10°C
2.00am – Gusty winds and drizzle, 10°C
3.00am – drizzle and a fresh breeze, 9°C
4.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 9°C
5.00am – Light rain showers and a moderate breeze, 8°C
6.00am – Light rain and a moderate breeze, 7°C
7.00am – Light rain showers and a moderate breeze, 6°C
8.00am – Light rain and a moderate breeze, 7°C
9.00am – Light rain showers and a moderate breeze, 7°C
10.00am – Light rain and a moderate breeze, 7°C
11.00am – Gusty winds and rain, 7°C
Midday – Gusty winds and rain, 6°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
3.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
4.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
5.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
6.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
7.00pm – Gusty winds and drizzle, 6°C
8.00pm – Gusty winds and drizzle, 6°C
9.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
10.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
11.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
Midnight – Gusty winds and rain, 6°C
Sunday, December 8:
1.00am – Gusty winds and rain, 6°C
2.00am – Gusty winds and rain, 6°C
3.00am – Gusty winds and rain, 6°C
4.00am – Gusty winds and rain, 6°C
5.00am – Gusty winds and rain, 6°C
6.00am – Gusty winds and rain, 6°C
7.00am – Gusty winds and rain, 5°C
8.00am – Gusty winds and rain, 5°C
9.00am – Gusty winds and rain, 6°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 7°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
3.00pm – Gusty winds and light rain, 7°C
4.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
5.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
7.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
8.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
10.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
11.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
Midnight – Drizzle and a moderate breeze, 7°C.
Matlock:
Friday, December 6:
4.00pm – Light cloud and a gentle breeze, 7°C
5.00pm – Light rain and a gentle breeze, 6°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 6°C
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
8.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Heavy rain and a fresh breeze, 8°C
10.00pm – Heavy rain and a fresh breeze, 9°C
11.00pm – Light rain and a fresh breeze, 10°C
Midnight – Gusty winds and rain, 11°C
Saturday, December 7:
1.00am – Gusty winds and thick cloud, 11°C
2.00am – Gusty winds and drizzle, 10°C
3.00am – Gusty winds and light rain showers, 9°C
4.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 8°C
5.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 7°C
6.00am – Light rain showers and a moderate breeze, 7°C
7.00am – Light rain and a fresh breeze, 7°C
8.00am – Light rain and a fresh breeze, 7°C
9.00am – Gusty winds and light rain, 6°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 6°C
1.00pm – Strong winds and rain, 6°C
2.00pm – Strong winds and rain, 6°C
3.00pm – Strong winds and rain, 6°C
4.00pm – Strong winds and rain, 6°C
5.00pm – Strong winds and rain, 6°C
6.00pm – Strong winds and rain, 6°C
7.00pm – Strong winds and rain, 6°C
8.00pm – Strong winds and drizzle, 6°C
9.00pm – Strong winds and rain, 6°C
10.00pm – Strong winds and rain, 6°C
11.00pm – Strong winds and rain, 6°C
Midnight – Strong winds and rain, 6°C
Sunday, December 8:
1.00am – Gusty winds and rain, 6°C
2.00am – Strong winds and rain, 6°C
3.00am – Strong winds and rain, 6°C
4.00am – Gusty winds and rain, 6°C
5.00am – Gusty winds and rain, 5°C
6.00am – Gusty winds and rain, 5°C
7.00am – Gusty winds and light cloud, 5°C
8.00am – Gusty winds and light rain showers, 5°C
9.00am – Gusty winds and light rain showers, 5°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 7°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
3.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
4.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
5.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
6.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
7.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
8.00pm – Drizzle and a fresh breeze, 7°C
9.00pm – Drizzle and a fresh breeze, 7°C
10.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
11.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
Midnight – Light cloud and a moderate breeze, 7°C.
Alfreton:
Friday, December 6:
4.00pm – Light cloud and a gentle breeze, 7°C.
5.00pm – Light rain and a fresh breeze, 6°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 6°C
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 6°C
8.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Gusty winds and light rain, 7°C
10.00pm – Heavy rain and a fresh breeze, 9°C
11.00pm – Light rain and a fresh breeze, 10°C
Midnight – Gusty winds and rain, 11°C
Saturday, December 7:
1.00am – Gusty winds and light rain showers, 11°C
2.00am – Gusty winds and drizzle, 10°C
3.00am – Gusty winds and drizzle, 9°C
4.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 8°C
5.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 7°C
6.00am – Light rain showers and a moderate breeze, 7°C
7.00am – Light rain showers and a moderate breeze, 7°C
8.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 6°C
9.00am – Gusty winds and light rain, 6°C
10.00am – Gusty winds and light rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 6°C
1.00pm – Strong winds and rain, 6°C
2.00pm – Strong winds and rain, 6°C
3.00pm – Strong winds and rain, 6°C
4.00pm – Strong winds and rain, 6°C
5.00pm – Strong winds and rain, 6°C
6.00pm – Strong winds and rain, 6°C
7.00pm – Strong winds and drizzle, 6°C
8.00pm – Strong winds and drizzle, 6°C
9.00pm – Strong winds and rain, 6°C
10.00pm – Strong winds and rain, 6°C
11.00pm – Strong winds and rain, 6°C
Midnight – Strong winds and rain, 6°C
Sunday, December 8:
1.00am – Gusty winds and rain, 6°C
2.00am – Strong winds and rain, 6°C
3.00am – Strong winds and rain, 6°C
4.00am – Gusty winds and rain, 6°C
5.00am – Gusty winds and rain, 5°C
6.00am – Gusty winds and rain, 5°C
7.00am – Gusty winds and rain, 5°C
8.00am – Gusty winds and rain, 5°C
9.00am – Gusty winds and light rain showers, 5°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 6°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
3.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
4.00pm – Gusty winds and light rain, 7°C
5.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
6.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
7.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
8.00pm – Drizzle and a fresh breeze, 7°C
9.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
10.00pm – Light cloud and a moderate breeze, 7°C
11.00pm – Light cloud and a moderate breeze, 7°C
Midnight – Light cloud and a moderate breeze, 7°C.
Buxton:
Friday, December 6:
4.00pm – Drizzle and a gentle breeze, 5°C
5.00pm – Light rain and a moderate breeze, 4°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 4°C
7.00pm – Gusty winds and light rain showers, 5°C
8.00pm – Gusty winds and rain, 5°C
9.00pm – Gusty winds and heavy rain, 6°C
10.00pm – Gusty winds and heavy rain, 7°C
11.00pm – Gusty winds and rain, 8°C
Midnight – Gusty winds and rain, 9°C
Saturday, December 7:
1.00am – Gusty winds and light rain showers, 8°C
2.00am – Gusty winds and rain, 8°C
3.00am – Light rain and a fresh breeze, 7°C
4.00am – Light rain and a fresh breeze, 6°C
5.00am – Light rain and a moderate breeze, 5°C
6.00am – Light rain and a moderate breeze, 5°C
7.00am – Light rain and a moderate breeze, 5°C
8.00am – Heavy rain and a fresh breeze, 5°C
9.00am – Heavy rain and a fresh breeze, 4°C
10.00am – Gusty winds and rain, 4°C
11.00am – Gusty winds and heavy rain, 4°C
Midday – Gusty winds and rain, 3°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 3°C
2.00pm – Strong winds and rain, 3°C
3.00pm – Strong winds and rain, 4°C
4.00pm – Strong winds and rain, 4°C
5.00pm – Strong winds and rain, 3°C
6.00pm – Strong winds and rain, 4°C
7.00pm – Strong winds and rain, 4°C
8.00pm – Strong winds and rain, 4°C
9.00pm – Gusty winds and rain, 4°C
10.00pm – Gusty winds and rain, 4°C
11.00pm – Gusty winds and rain, 4°C
Midnight – Gusty winds and rain, 4°C
Sunday, December 8:
1.00am – Gusty winds and rain, 3°C
2.00am – Gusty winds and rain, 4°C
3.00am – Gusty winds and rain, 4°C
4.00am – Gusty winds and rain, 4°C
5.00am – Gusty winds and rain, 4°C
6.00am – Gusty winds and rain, 3°C
7.00am – Gusty winds and light cloud, 3°C
8.00am – Gusty winds and light rain, 3°C
9.00am – Gusty winds and light rain, 3°C
10.00am – Light rain and a fresh breeze, 3°C
11.00am – Light rain and a fresh breeze, 4°C
Midday – Light rain and a fresh breeze, 4°C
1.00pm – Light rain and a moderate breeze, 4°C
2.00pm – Light rain and a fresh breeze, 5°C
3.00pm – Light rain and a fresh breeze, 5°C
4.00pm – Light rain and a fresh breeze, 5°C
5.00pm – Light rain and a fresh breeze, 5°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 5°C
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 5°C
8.00pm – Light rain and a moderate breeze, 5°C
9.00pm – Light rain and a moderate breeze, 5°C
10.00pm – Thick cloud and a moderate breeze, 5°C
11.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 5°C
Midnight – Drizzle and a moderate breeze, 5°C.
Belper:
Friday, December 6:
4.00pm – Light cloud and a gentle breeze, 7°C
5.00pm – Drizzle and a gentle breeze, 6°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 6°C
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 6°C
8.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Light rain and a fresh breeze, 8°C
10.00pm – Light rain and a fresh breeze, 9°C
11.00pm – Light rain and a fresh breeze, 10°C
Midnight – Gusty winds and light rain, 11°C
Saturday, December 7:
1.00am – Gusty winds and thick cloud, 11°C
2.00am – Gusty winds and thick cloud, 10°C
3.00am – Gusty winds and thick cloud, 9°C
4.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 8°C
5.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 7°C
6.00am – Light rain and a fresh breeze, 6°C
7.00am – Light rain and a fresh breeze, 6°C
8.00am – Gusty winds and light rain, 6°C
9.00am – Strong winds and rain, 6°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Strong winds and rain, 6°C
1.00pm – Strong winds and rain, 5°C
2.00pm – Strong winds and rain, 6°C
3.00pm – Strong winds and rain, 6°C
4.00pm – Strong winds and rain, 6°C
5.00pm – Strong winds and rain, 6°C
6.00pm – Strong winds and rain, 6°C
7.00pm – Strong winds and rain, 6°C
8.00pm – Strong winds and drizzle, 6°C
9.00pm – Strong winds and rain, 6°C
10.00pm – Strong winds and rain, 6°C
11.00pm – Strong winds and rain, 6°C
Midnight – Strong winds and rain, 6°C
Sunday, December 8:
1.00am – Strong winds and rain, 6°C
2.00am – Strong winds and rain, 6°C
3.00am – Strong winds and heavy rain, 6°C
4.00am – Gusty winds and rain, 6°C
5.00am – Gusty winds and rain, 5°C
6.00am – Gusty winds and rain, 5°C
7.00am – Gusty winds and light cloud, 5°C
8.00am – Gusty winds and rain, 5°C
9.00am – Gusty winds and rain, 5°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 6°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
3.00pm – Gusty winds and light rain, 7°C
4.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
5.00pm – Light rain and a fresh breeze, 6°C
6.00pm – Light rain and a fresh breeze, 6°C
7.00pm – Light rain and a fresh breeze, 7°C
8.00pm – Drizzle and a fresh breeze, 7°C
9.00pm – Drizzle and a fresh breeze, 7°C
10.00pm – Light cloud and a fresh breeze, 7°C
11.00pm – Light cloud and a fresh breeze, 7°C
Midnight – Light cloud and a moderate breeze, 7°C.
Ripley:
Friday, December 6:
4.00pm – Light cloud and a gentle breeze, 7°C
5.00pm – Light cloud and a gentle breeze, 7°C
6.00pm – Light rain and a gentle breeze, 7°C.
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
8.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Light rain and a moderate breeze, 8°C
10.00pm – Light rain and a moderate breeze, 9°C
11.00pm – Light rain and a fresh breeze, 10°C
Midnight – Gusty winds and light rain, 11°C
Saturday, December 7:
1.00am – Gusty winds and light cloud, 11°C
2.00am – Gusty winds and thick cloud, 10°C
3.00am – Gusty winds and thick cloud, 10°C
4.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 9°C
5.00am – Light rain showers and a fresh breeze, 8°C
6.00am – Light rain and a moderate breeze, 7°C
7.00am – Light rain and a moderate breeze, 7°C
8.00am – Light rain and a fresh breeze, 7°C
9.00am – Light rain and a fresh breeze, 7°C
10.00am – Gusty winds and light rain, 7°C
11.00am – Gusty winds and rain, 7°C
Midday – Gusty winds and rain, 7°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
3.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
4.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
5.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
6.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
7.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
8.00pm – Gusty winds and drizzle, 6°C
9.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
10.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
11.00pm – Gusty winds and rain, 6°C
Midnight – Gusty winds and rain, 7°C
Sunday, December 8:
1.00am – Gusty winds and rain, 6°C
2.00am – Gusty winds and rain, 6°C
3.00am – Gusty winds and rain, 6°C
4.00am – Gusty winds and rain, 6°C
5.00am – Gusty winds and rain, 6°C
6.00am – Gusty winds and rain, 6°C
7.00am – Gusty winds and rain, 6°C
8.00am – Gusty winds and rain, 5°C
9.00am – Gusty winds and rain, 6°C
10.00am – Gusty winds and rain, 6°C
11.00am – Gusty winds and rain, 6°C
Midday – Gusty winds and rain, 7°C
1.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
2.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
3.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
4.00pm – Gusty winds and rain, 7°C
5.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
6.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
7.00pm – Light rain and a moderate breeze, 7°C
8.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
9.00pm – Drizzle and a moderate breeze, 7°C
10.00pm – Light cloud and a moderate breeze, 7°C
11.00pm – Light cloud and a moderate breeze, 7°C
Midnight – Light cloud and a moderate breeze, 7°C.